Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии встретился с постоянными представителями разных стран в ООН


02.05.2017   22:12
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с постоянными представителями разных стран в ООН, которые находятся в Грузии в рамках информационного тура.

По информации администрации президента, послы были ознакомлены о развивающихся в стране процессах,действий России на оккупированных территориях Грузии.

Президент поблагодарил дипломатов за выраженную в адрес Грузии поддержку и отметил, что политика непризнания оккупированных регионов Грузии проходит успешно, и в этом плане, с каждым днем у Грузии все больше сторонников.

На встрече было отмечено, что в ООН растет число сторонников резолюции «О статусе вынужденно переселенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2016 году активы микрофинансового сектора Грузии выросли на 25,4%
Курение не будет запрещено в казино и сигар-барах в Грузии
Птицеводству в Грузии грозит банкротство
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постпредам ООН рассказали об «оккупации» Грузии
Эксперты ОБСЕ изучили медиа-среду в Грузии
Жительница Чечни отказалась от просьбы к Кадырову помочь ее мужу, задержанному силовиками
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна