Президент Грузии встретился с постоянными представителями разных стран в ООН

02.05.2017 22:12 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с постоянными представителями разных стран в ООН, которые находятся в Грузии в рамках информационного тура.



По информации администрации президента, послы были ознакомлены о развивающихся в стране процессах,действий России на оккупированных территориях Грузии.



Президент поблагодарил дипломатов за выраженную в адрес Грузии поддержку и отметил, что политика непризнания оккупированных регионов Грузии проходит успешно, и в этом плане, с каждым днем у Грузии все больше сторонников.



На встрече было отмечено, что в ООН растет число сторонников резолюции «О статусе вынужденно переселенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона».















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