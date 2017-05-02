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Президент Грузии встретился с постоянными представителями разных стран в ООН
02.05.2017 22:12
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с постоянными представителями разных стран в ООН, которые находятся в Грузии в рамках информационного тура.
По информации администрации президента, послы были ознакомлены о развивающихся в стране процессах,действий России на оккупированных территориях Грузии.
Президент поблагодарил дипломатов за выраженную в адрес Грузии поддержку и отметил, что политика непризнания оккупированных регионов Грузии проходит успешно, и в этом плане, с каждым днем у Грузии все больше сторонников.
На встрече было отмечено, что в ООН растет число сторонников резолюции «О статусе вынужденно переселенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона».
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