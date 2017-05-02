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Президент Грузии встретился с послом США
02.05.2017 22:41
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 2 мая встретился с послом США в Грузии Яном Келли. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений и дальнейшего углубления сотрудничества в политическом, экономическом и гуманитарном направлениях.
Стороны обсудили ситуацию на «оккупированных территориях», и Георгий Маргвелашвили в очередной раз поблагодарил посла США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Речь также шла о предстоящем в Брюсселе в этом году саммите НАТО и процессе евроатлантической интеграции Грузии.
Посол США отметил значение сотрудничества между двумя странами и подтвердил поддержку Грузии.
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