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Президент Грузии призвал оппозицию к активности


02.05.2017   23:10
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 2 мая встретился с представителями оппозиционных партий и неправительственных организаций, которые днем ранее объявили кампанию «Защити Конституцию», и выслушал их мнения относительно проекта конституционных изменений, подготовленного государственной конституционной комиссией.

По информации пресс-службы президента, Георгий Маргвелашвили приветствует активность политических партий в связи с конституционной реформой и призывает их к большей активности и более активному вовлечению общественности в обсуждение конституционных изменений.

При этом, на данном этапе подключаться к кампании «Защити Конституцию» президент не собирается, но обещает поддерживать все форматы, в которых будут обсуждаться вносимые в основной закон страны изменения.

Как заявила журналистам после встречи политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе, президент был очень активен в вопросе конституционной реформы и намерен продолжить эту активность в дальнейшем, чтобы страна получила сбалансированную, правильную Конституцию.

«Мы не собираемся вести единую (с оппозицией и НПО) кампанию. Естественно, у каждого имеется свой план в этом направлении, и все будут действовать по своему плану. Но наш интерес в данном случае — получить лучшую Конституцию, с защищенными правами, гарантированной государственной безопасностью, защитой основ государственности. Естественно, мы всегда будем готовы поддержать такие инициативы», — пояснила Чихрадзе.

По ее словам, на встречу с президентом пришли люди самых различных политических взглядов, порой противостоящие друг другу политические силы, но все они соглашаются с тем, что Конституция — это один из фундаментальных вопросов, над которым нужно работать совместно.






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