Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Запрет на курение в Грузии отложен на один год


03.05.2017   11:13
Введение запрета на курение в Грузии отложено до 1 мая 2018 года. Такое решение было принято после консультаций парламентариев и представителей Бизнес-ассоциации Грузии.

Автор законопроекта, депутат «Грузинской мечты» Гугули Маградзе сообщила, что документ будет изменен на основании рекомендаций, предложенных бизнес-сектором. В частности, планируется пересмотреть запрет на курение в казино и сигар-барах - в этих заведениях можно будет курить, если их владельцы приобретут специальную лицензию.

«Мы думаем, что гостевой индустрии необходимы эти сроки для того, чтобы обустроить открытые места для курения. Вместе с тем, время необходимо на то, чтобы рекламные агентства с табака переключились на рекламу другой продукции», - заявила Маградзе.

Парламент Грузии в первом чтении принял ряд поправок в закон «О контроле табака», согласно которому жителям страны и туристам запретят курить в общественных местах и в любых зданиях, кроме собственного дома. Еще одной зоной разрешенного курения останутся тюрьмы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии выросли цены на овощи и фрукты
НБГ: В 2016 году влияние внешнего шока негативно влияло на экономику Грузии
НБГ: В 2016 году главным двигателем экономического роста была строительная отрасль
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адеишвили и Мерабишвили признали виновными в изъятии винного завода «Акура»
В Дагестане произошло землетрясение мощностью в 4-5 балла
Вход на армянский рынок турецкой авиакомпании «Пегасус» откладывается
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна