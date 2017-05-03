Запрет на курение в Грузии отложен на один год

03.05.2017 11:13 Введение запрета на курение в Грузии отложено до 1 мая 2018 года. Такое решение было принято после консультаций парламентариев и представителей Бизнес-ассоциации Грузии.



Автор законопроекта, депутат «Грузинской мечты» Гугули Маградзе сообщила, что документ будет изменен на основании рекомендаций, предложенных бизнес-сектором. В частности, планируется пересмотреть запрет на курение в казино и сигар-барах - в этих заведениях можно будет курить, если их владельцы приобретут специальную лицензию.



«Мы думаем, что гостевой индустрии необходимы эти сроки для того, чтобы обустроить открытые места для курения. Вместе с тем, время необходимо на то, чтобы рекламные агентства с табака переключились на рекламу другой продукции», - заявила Маградзе.



Парламент Грузии в первом чтении принял ряд поправок в закон «О контроле табака», согласно которому жителям страны и туристам запретят курить в общественных местах и в любых зданиях, кроме собственного дома. Еще одной зоной разрешенного курения останутся тюрьмы.















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