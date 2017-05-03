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Президент призвал политиков к активности в ходе конституционной реформы


03.05.2017   11:27
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает политические партии проявить максимальную активность в ходе конституционной реформы, сказала политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе.

Глава государства накануне провел встречу с представителями оппозиционных партий и неправительственных организаций. Все они имеют серьезные претензии к варианту поправок, предложенный конституционной комиссией. Для того, чтобы повлиять на процесс принятия этих изменений, НПО и часть оппозиции объявили о запуске инициативы «Защити конституцию».

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно обвинял президента, оппозиционные партии и представителей НПО в проведении «целенаправленной кампании» против возглавляемой им конституционной комиссии.

В администрации президента сейчас поясняют, что речь не идет о какой-либо совместной кампании.

«Мы не собираемся вести какую-то единую кампанию. Естественно, у всех есть свой план в этом направлении, и все будут действовать по своему плану. Но, конечно, наш интерес в данном случае — получить лучшую конституцию, защищенные права, гарантированную государственную безопасность и, в целом, защиту основ государственности. Естественно, мы всегда будем готовы поддержать такие инициативы», — сказала Чихрадзе журналистам.

Политический секретарь главы государства подчеркнула, что президент, как и раньше, будет активен в процессе конституционной реформы.






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