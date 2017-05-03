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Группа сенаторов США призвала Трампа усилить поддержку Грузии


03.05.2017   11:55
К 25-летию установления дипломатических отношений между Грузией и США 30 американских конгрессменов обратились к президенту Дональду Трампу с письмом, в котором содержится призыв поддержать республику на пути ее интеграции в НАТО, сообщает МИД Грузии в среду.

В письме выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии. В нем также содержится призыв к президенту Д.Трампу начать с Грузией переговоры о заключении соглашения о свободной торговле и углублении диалога на высоком уровне по вопросам торговли и инвестирования.

Конгрессмены призывают президента поддерживать Грузию на пути ее интеграции в НАТО. В документе подчеркивается стратегическое партнерство между США и Грузией, которое необходимо усилить.

Глава внешнеполитического ведомства Грузии Михаил Джанелидзе, комментируя журналистам письмо конгрессменов, заявил, что республика имеет твердую поддержку как конгрессменов республиканцев, так и демократов.

"Это письмо еще раз подтверждает, что поддержка Грузии со стороны США будет продолжена и в будущем как в плане нашего суверенитета и территориальной целостности, так и в отношении агрессивных действий России", - сказал министр.






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