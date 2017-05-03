Президент Грузии поддержал движение оппозиции «Защити Конституцию»

03.05.2017 13:21 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал партии к большей активности, чтобы максимально подключить население к обсуждению поправок в Конституцию страны, сказала политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе.



Маргвелашвили накануне встретился с представителями оппозиционных партий и НПО, которые ранее объединились против предложенного Государственной конституционной комиссией варианта поправок в главный закон страны. Для того, чтобы повлиять на процесс они начали движение "Защити Конституцию". Ранее недовольный проектом поправок президент начал свою кампанию – "Конституция для всех".



"Мы (администрация президента — ред.) не собираемся вести какую-то единую кампанию (с оппозицией и НПО – ред.). Естественно, у всех есть свой план в этом направлении, и все будут действовать по своему плану. Но, конечно, наш интерес в данном случае — получить лучшую Конституцию, защищенные права, гарантированную государственную безопасность и, в целом, защиту основ государственности. Естественно, мы всегда будем готовы поддержать такие инициативы", — сказала Чихрадзе журналистам после встречи.



Она подчеркнула, что президент, как и раньше, будет активен в процессе конституционной реформы с тем, чтобы у страны была сбалансированная Конституция.



Президент, а также оппозиция и НПО, участвующие в работе конституционной комиссии, против упразднения прямых президентских выборов, высокого избирательного барьера, запрета на создание избирательных блоков и метода распределения мандатов по итогам парламентских выборов. Семь оппозиционных партий в знак протеста покинули комиссию, а НПО и ряд экспертов проголосовали против проекта поправок.



Работа над проектом обновленной Конституции Грузии началась в декабре 2016 года и завершилась на 22 апреля 2017-го. Вскоре в регионах страны начнется всеобщее обсуждение предложенных поправок, которое продлится месяц.



В июне поправки вернутся в парламент для рассмотрения в комитетах, а позже в ходе пленарных заседаний. По предварительной информации, в первых двух чтениях проект поправок будет принят летом, а третьем чтении — осенью. Новшество вступит в силу в 2018 году.



С проектом поправок уже ознакомлена Венецианская комиссия, которая подготовит свое заключение. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обещала учесть все замечания.















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