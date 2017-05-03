Американские конгрессмены призвала Трампа усилить стратегические отношения с Грузией

03.05.2017 13:35 2 мая 2017 года 30 конгрессменов Палаты представителей США в ознаменование 25-летия дипломатических отношений между США и Грузией, и твердого стратегического партнерства между двумя странами, обратились к президенту Дональду Трампу с письмом поддержки Грузии. Письмо, инициированное сопредседателями группы друзей Грузии Тедом По (республиканец, штат Техас), и Джеральдом Коннолом (демократ, штат Вирджиния), которое подписывают как конгрессмены-республиканцы, так и демократы Соединенных Штатов, является еще одним четким примером устойчивой двухпартийной поддержки США в адрес Грузии.



Письмо еще раз подтверждает поддержку США в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии. В то же время конгрессмены призывают президента к началу переговоров об оформлении договора о свободной торговле, и к углублению диалога высокого уровня на вопросы торговли и инвестиций с данной целью. Конгрессмены также призывают президента США продолжить поддержку Грузии на пути вступления в НАТО. В письме подчеркивается крепкое стратегическое партнерство, существующее между нашими странами, и необходимость большего углубления этого партнерства со стороны США.



"В течение 25 лет Грузия продолжала укрепление демократических институтов. Путем усиления институтов, сокращения регуляций, борьбы против коррупции, и упрощения налоговой системы Грузия достигла значительного прогресса, как с точки зрения политического, так и экономического развития. Достижения Грузии еще более ценные на фоне текущей военной агрессии с российской стороны. Российские войска в 2008 году вторглись в Грузию, и оккупировали 20% территорий Грузии. Российские войска продолжают ползучую аннексию территории Грузии, и часто нарушают права человека в оккупированных регионах и на прилегающих к ним территориях, а также осуществляют похищение людей"- говорится в письме.



Также отмечается, что более 25 лет Грузия является надежным и стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки.



"В декабре 2016 года парламент Грузии принял резолюцию, в которой называет США главным стратегическим партнером и союзником Грузии. В сентябре 2016 года Палата представителей США утвердила резолюцию, инициированную сопредседателями группы друзей Грузии Джеральдом Коннолом и Тедом По, выражающую твердую поддержку США в адрес территориальной целостности и суверенитета Грузии"- говорится в письме.



Конгрессмены выразили свою двухпартийную поддержку Грузии и призвали администрацию США усилить стратегические отношения с Грузией.



"Мы еще раз подтверждаем наше двухпартийное обязательство поддерживать Грузию, и призываем администрацию США, усилить существующие стратегические отношения с Грузией. Важнейшим является то, чтобы США отправили сильное послание, что мы стоим рядом с Грузией, так же, как это сделал для нас грузинский народ"- говорится в совместном письме республиканских и демократических конгрессменов в адрес президента США Дональда Трампа.

















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