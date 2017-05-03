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«Иванишвили превратился в могильщика грузинского народа» - акция у парламента


03.05.2017   13:55
В Кутаиси, перед зданием парламента проходит акция пострадавших от ипотеки. Участники акции требуют от власти и Бидзины Иванишвили расследования т.н. ростовщического дела.

По их заявлению, они уже пять лет просят власть обратить внимание на этот вопрос, но безрезультатно.

"Бидзина Иванишвили обещал, что улучшит наше положение. Мы просим лично его, выполнить обещание. Господин Бидзина, Вы обещали, что создадите нам благоденствие, и искорените порочную практику. Вы не уничтожили порок, системой ростовщичества Вы узаконили разбой, и превратились в могильщика грузинского народа"- заявила участница акции Марина Супаташвили.








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