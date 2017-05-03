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В Грузии могут разрешить двойное гражданство
03.05.2017 15:15
В проекте конституционных изменений учли инициативу депутата Саломэ Зурабишвили: в случае получения гражданства другой страны, возможно, автоматически не будет теряться, и сохранится гражданство Грузии. В проекте уже нет оговорки, что гражданин Грузии не может в то же время быть гражданином другой страны.
"Закон установит, какую надо будет пройти процедуру, чтобы сохранить статус-кво. Будет регуляция. Когда у страны есть большая диаспора, важно сохранить с ней правовые связи"- пояснил заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили.
22 апреля Конституционная комиссия поддержала проект поправок, статьи рабочей версии, и альтернативные предложения (43 за, 8 против).
Проект уже переслали Венецианской комиссии. Начнется месячное всеобщее рассмотрение.
Изменения утвердят на осенней сессии парламента.
Комиссия работала в течение четырех месяцев. Администрация президента изначально отказалась от участия в процессе. Оппозиция покинула комиссию в конце работы. По их мнению, правящая команда подогнала проект под свои интересы.
Согласно проекту, президента избирает избирательная коллегия, мажоритарная система отменяется, определится дефиниция семьи, генерального прокурора утвердит парламент, права президента в представлении-назначении судей ограничиваются, будет запись об интеграции в европейские и евроатлантические структуры, место нахождения парламента не определяется.
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