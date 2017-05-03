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ЕНД обвиняет правительство в лоббировании табачной индустрии


03.05.2017   15:53
Шумно проходило комитетское рассмотрение законопроекта о контроле табака, на котором присутствовали члены оппозиции, НПО, международные организации, и представители табачной индустрии. Члены парламентского меньшинства обвиняют правительство в лоббировании этой индустрии.

По словам представителя ЕНД Романа Гоциридзе, правительство воздействует на парламентское большинство, и старается лишить закон главной сути, подразумевающей охрану здоровья каждого человека в стране.

"Закон, который в основном действует во всех цивилизованных странах мира, следует принять, но с определенными поправками. Для нас абсолютно неприемлема позиция правительства, которое выступает как лоббист компаний сигарет, и фактически хочет подавить основное содержание этого закона. Правительство влияет на парламентское большинство, чтобы раздробить этот закон, убрать из него основное содержание, и сделать его документом, который не сможет содействовать охране здоровья каждого из нас в стране"- заявил Роман Гоциридзе в разговоре с журналистами.






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