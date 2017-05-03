«Отрадно, что мобилизация и давление общества дали результат» - Канделаки о российских байкерах

03.05.2017 15:57 Отрадно, что мобилизация и давление общества дали результат, и сегодня утром нам стало известно, почти 50 представителям "Ночных волков" было отказано во въезде на территорию Грузии - заявил член движения "За свободу - Европейская Грузия" Георгий Канделаки.



Наряду с этим Канделаки требует, чтобы остальным членам группировки также отказали во въезде в нашу страну.



"Вчера мы призвали правительство Грузии и МВД, не впускать на территорию Грузии российскую экстремистскую группировку "Ночные волки", которые собирались приехать к 9 мая. Мы требуем, чтобы и остальным членам группировки также отказали во въезде в нашу страну. Как известно, эта экстремистская группировка напрямую связана с Владимиром Путиным, и финансируется администрацией президента России. "Ночных волков" также не пропустили на территорию разных европейских стран, одной из таких является Польша. Члены группировки ведут себя крайне вызывающе, оскорбляют наш суверенитет, независимость, и не уважают территориальную целостность нашей страны. Призываем правительство, прекратить внутри нашей страны печальную политику поощрения пророссийских группировок, которая все еще продолжается"- заявил Георгий Канделаки.



Напомним, что власти Грузии запретили въезд в страну российским байкерам в связи с запланированной представителями байкерского клуба "Ночные волки" провокацией к 9 мая.

















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