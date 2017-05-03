Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии ждет от парламента предложений по проекту Конституции


03.05.2017   16:10
Несмотря на то, что президент Грузии и его администрация не вмешивались в работу государственной конституционной комиссии, Георгий Маргвелашвили намерен активно подключиться к процессу всенародного обсуждения проекта конституционных изменений. Об этом заявила политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе, чей комментарий распространяет пресс-служба президента Грузии.

По словам Чихрадзе, администрация президента ожидает от парламента предложений по формату всенародного обсуждения, составу и порядку работы комиссии по организации такого обсуждения проекта Конституции.

«Каким будет это предложение, как представляет сам парламент процесс всенародного обсуждения, в каком составе будет работать комиссия и каким будет порядок ее работы, — это определит предложенный формат. Так что, в этом случае парламенту предстоит решить, какой будет комиссия по всенародному обсуждению, ее состав и порядок работы, а после этого мы заявим нашу позицию в связи с данным вопросом», — заявила Чихрадзе.

Она подчеркнула, что кампания «Конституция для всех», которую президент проводил в течение последних месяцев, служила подготовке общества к всенародному обсуждению.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Число полетов в воздушном пространстве Грузии выросло на 15%
Каладзе не исключает рост потребительского тарифа на газ
В Грузии выросли цены на овощи и фрукты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии опровергли намерение строить новый порт в Приморске
МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан принял на вооружение новейшую российскую технику
В Греции успешно провели первое гидростатическое испытание TAP
Гражданам Грузии могут разрешить получать второе гражданство не теряя грузинского
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна