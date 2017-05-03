Четырем тысячам граждан Грузии было отказано во въезде в Израиль в 2016 году

03.05.2017 16:24 Власти Израиля в 2016 году отказали во въезде в страну почти четырем тысячам граждан Грузии, а более 300 были депортированы, сообщил глава Консульского департамента министерства иностранных дел Георгий Табатадзе.



С марта 2014 года между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, обратный билет, забронированная гостиница, адрес родственников или другое место проживание, страховка и деньги на проживание.



«В 2016 году в Израиль легально въехали 18 437 тысяч граждан Грузии, 14 327 граждан покинули территорию этой страны. Во въезде в страну отказали 3974 гражданам Грузии, у которых были проблемы с документами. В прошлом году из Израиля депортировали 304 году, хотя, возможно, не все депортированные въехали в страну в 2016 году», — рассказал Табатадзе на встрече с журналистами в Тбилиси.



По его словам, наблюдается тенденция снижения нелегальной миграции, однако грузинская сторона еще не получила статистику от израильских властей за первый квартал 2017 года.



Табатадзе говорит, что, если официальная статистика покажет значительное сокращение миграционных нарушений, то грузинская сторона сможет предложить Израилю оформить соглашение о трудовых мигрантах.



«Сейчас ведется работа над тем, чтобы предложить израильской стороне начать с нами переговоры о возможности оформления этого соглашения, которое позволит нашим гражданам легально работать на территории Израиля и пользоваться соответствующими социальными механизмами», — сказал глава Консульского департамента МИД Грузии. Он добавил, что детали и условия этого договора станут известны после того, как начнутся переговоры с израильской стороной.



С 17 апреля власти этого Израиля депортируют граждан Грузии сразу же после отказа в предоставлении убежища.



В конце февраля Израиль внес Грузию в список безопасных стран. Это означает, что заявления, представленные гражданами Грузии для получения убежища (если нет реальной причины), не будут удовлетворены.















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