Президент Грузии поздравил журналистов с Днем свободы прессы

03.05.2017 17:06 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил грузинских журналистов со Всемирным днем свободы прессы, поблагодарив их за работу и пожелав успехов в профессиональной деятельности.



Всемирный день свободы прессы ежегодно отмечается 3 мая, начиная с 1994 года.



"На протяжении лет своим профессионализмом, упорством и энтузиазмом вы стали реальной четвертой властью. Вы смогли одновременно создать информационное поле и общественный настрой, вы смогли контролировать деятельность властей. Действительно, грузинское общественно-политическое пространство зависит от вашей ежедневной работы", — говорится в поздравлении президента.



Всемирный день свободы прессы провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года.



Инициатива отмечать Всемирный день свободы прессы принадлежит представителям печати стран Африки. Дата 3 мая выбрана неслучайно — именно в этот день в 1991 году в столице Намибии Виндхуке представители независимой прессы африканских стран приняли "Виндхукскую декларацию", в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.



В декларации подчеркивалось, что свободная и независимая пресса является важнейшей составной частью любого демократического общества.



Согласно докладу международной организации Freedom House "Свобода прессы 2017", Грузия остается единственной страной в регионе с частично свободными СМИ. В новом докладе организации, в 2017 году Грузия набрала 50 баллов, что на один балл больше показателя за 2016 год.



"Спутник-Грузия"











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