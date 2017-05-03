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Гогоришвили: Нино Гвенетадзе - самый постыдный председатель в истории права


03.05.2017   17:53
Сегодня, 3 майя член парламентского меньшинства Хатуна Гогоришвили в ходе выступления на заседании парламента заявила, что неприемлемо устанавливать цензуру судьям.

По ее словам, нынешний Верховный суд и его председатель Нино Гвенетадзе являюется самым постыдным среди тех, кто когда-либо возглавлял суд в Грузии.

"Ее основной деятельностью является угроза конкретным судьям, чтобы они принимали полезные для власти решения. Теперь уже у нее появилось и новое дело, торговля с журналистами, согласование цены является вторым направлением, которым она занимается. Она была одной из тех девяти судей, которые приняли позорное решение по делу "Рустави 2", и это очень скоро подтвердил европейский суд".

В то же время, по ее словам, самыми неприемлемыми были выступления членов большинства.

"Оказывается установление цензуры это вопрос, который мы должны обсудить, является интересным, и который следует рассмотреть. Ева Гоциридзе старается позиционировать как "выдающаяся активистка" в отношении прессы, и это понятно, но неприемлемо и удивительно когда это делают члены парламента".

Хатуна Гогоришвили призвала власть, использовать против нее механизм, желанный для Евы Гоциридзе:

"Повторяю, у нас постыдный председатель Верховного суда. Председатель конституционного суда никчемный и бестолковый. Призываю вас, использовать в отношении меня новые регуляции, которые озвучила госпожа Ева Гициридзе, и вы, большинство, собираетесь поддержать".

Напомним, 4 апреля член Высшего совета юстиции Грузии Ева Гоциридзе заявила, что недопустимы оскорбительные высказывания в отношении судьи, и это вредит независимости суда.

"Огульное оскорбление судьи, и использование таких эпитетов и оскорбительных высказываний, которые имеют сейчас место со стороны некоторых политиков популистов и некоторых журналистов, которые я бы назвала только лишь злоупотреблением свободы выражения, недопустимы"- говорит Ева Гоциридзе.

26 апреля было опубликовано заявление Высшего совета юстиции, в котором Совет юстиции обращается к Хартии журналистской этики, Комиссии коммуникаций, народному защитнику, журналистам, и гражданскому сектору, отреагировать на "оскорбительные и клеветнические" заявления журналистов в адрес судей.

1 майя стало известно о скандальном заседании Высшего совета юстиции, на котором председатель и члены совета юстиции вместе с приглашенными представителями трех медиа средств рассматривают, и планируют передачи о Совете юстиции и судебной системе.







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