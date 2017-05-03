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Оргкомитет по обсуждению проекта конституционных поправок определен в составе девяти человек
03.05.2017 18:16
Организационная комиссия по обсуждению проекта запланированных в Конституции Грузии изменений определена в составе 9-ти человек.
Парламенту Грузии уже представлен проект постановления, согласно которому, организационной комиссией будет руководить председатель парламента Ираклий Кобахидзе. В состав комиссии входят: Тамар Чугошвили, Ирма Инашвили, Серги Капанадзе, Зураб Чиаберашвили. В ее составе – эксперты Васил Гонашвили и Тенгиз Шарманашвили, а также представитель НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури. Еще одним членом организационной комиссии является Торнике Чеишвили.
Комитет по процедурным вопросам и правилам подтвердил действительность подписей 108-депутатов, представивших изменения, которые планируется внести в Конституцию Грузии.
По информации председателя упомянутого комитета Георгия Кахиани, аппарат комитета, согласно регламенту парламента Грузии, связался с 108-ю депутатами, и они подтвердили, что подписи действительно принадлежат им.
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