Президент Грузии примет участие во всенародном обсуждении конституционных поправок

03.05.2017 18:19 Администрация президента Грузии включится во всенародное обсуждение конституционных изменений, - об этом заявила политический советник грузинского президента Пикрия Чихрадзе. По словам, в связи с этим президент ожидает предложения парламента.



«На первом этапе, когда президент начал кампанию «Конституция принадлежит всем» было сказано, что президент и его представители не примут участие в работе Конституционной комиссии, однако активно подключится к всенародному обсуждению. Это намерение неизменно и мы ожидаем предложения со стороны парламента. Я думаю, не существует аргументов для того, чтобы не было этого предложения. Представители большинства сами говорили, что хорошо, если президент собирается подключиться на следующем этапе», - заявила Чихрадзе.



Запланированные в Конституции страны изменения с подписью 108 депутатов представлены парламенту. На текущей неделе парламент создаст организационную комиссию по публичному всенародному обсуждению конституционных изменений, которая представит запланированные в Конституции изменения в масштабе страны – в разных городах.















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