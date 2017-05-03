В Грузии открылся первый Центр интеграции для беженцев

03.05.2017 18:38 В Грузии открылся первый Центр интеграции для беженцев и лиц с гуманитарным статусом, сообщается министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии.



Центр рассчитан на 100 бенефициаров. Лица, пользующиеся международной защитой, смогут изучать там грузинский язык, историю и культуру Грузии, а также ознакомиться с базовыми принципами законодательства страны.



В ведомстве считают, что полученные в центре знания помогут этим людям в дальнейшей интеграции в основные сферы общественной жизни.



В новом учреждении беженцам и лицам с гуманитарным статусом будут предоставлять консультации по госпрограммам в направлении здравоохранения, социальной защиты, образования и трудоустройства.



Оборудовать центр помог офиса Комиссара по делам беженцев ООН, который на эти цели выделил 100 тысяч лари (40 тысяч долларов).



Для осуществления разных программ для бенефициаров центру из госбюджета выделено 50 тысяч лари (20 тысяч долларов). Сумма была перечислена неправительственной организации «Общественный защитник», которая победила в конкурсе и получила грант.



Курсы по изучению грузинского языка бенефициарам предложит школа имени Зураба Жвания.



На сегодняшний день в Грузии международной защитой пользуются более 1,5 тысяч человек. Открытие центра было предусмотрено соглашением об ассоциации между Грузией-ЕС.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

