Интерпол официально отказал России в розыске Яценюка

03.05.2017 18:49 Интерпол официально отказал Российской Федерации в розыске Арсения Яценюка. Об этом в Твиттере сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



"Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск Арсения. ГБшная провокация лопнула", - написал он.



Ранее МВД Украины уже сообщал, что Интерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Арсения Яценюка. В МИД Украины назвали обращение России об аресте Яценюка за "убийства в Чечне" абсолютным абсурдом и попыткой политически мотивированного преследования".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

