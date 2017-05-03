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Интерпол официально отказал России в розыске Яценюка
03.05.2017 18:49
Интерпол официально отказал Российской Федерации в розыске Арсения Яценюка. Об этом в Твиттере сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск Арсения. ГБшная провокация лопнула", - написал он.
Ранее МВД Украины уже сообщал, что Интерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Арсения Яценюка. В МИД Украины назвали обращение России об аресте Яценюка за "убийства в Чечне" абсолютным абсурдом и попыткой политически мотивированного преследования".
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