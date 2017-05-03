НПО: В рамках оптимизации в Грузии было уволено 2,3 тысячи госслужащих

03.05.2017 19:00 Члены правительства Грузии отвергают обвинения НПО и заявляет, что процесс увольнения госслужащих в рамках оптимизации кадров и сокращения расходов был прозрачным.



Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» сегодня опубликовала отчет о ходе оптимизации в госучреждениях, объявленной премьером Георгием Квирикашвили в декабре прошлого года. Согласно отчету, всего было уволено 2,3 тысячи госслужащих. В НПО отмечают, что процесс был непрозрачным и проходил без надзора парламента.



«Нам пришлось распрощаться с некоторыми людьми, конечно же, мы им заплатили 2-3-х месячные достойные зарплаты. К примеру, нам не нужно было 40 человек в (департаменте — ред.) по связям с общественностью и нам нужно было еще больше инженеров… Процесс был прозрачным», — заявил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе.



В отчете «Ассоциации молодых юристов Грузии» также говорится, что вопросы об увольнении сотрудников разных ведомств не рассматривались на заседаниях правительства – госслужащих освобождали с занимаемых должностей на основе приказов отдельных министров. Несколько министерств: министерство внутренних дел, образования и науки, сельского хозяйства, по охране окружающей среды и природных ресурсов, отказались представить информацию об оптимизации «Ассоциации молодых юристов».



Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе прокомментировал эту часть доклада, заявив, что оптимизация и увольнение сотрудников — это прерогатива самого руководителя того или иного ведомства.

«Конкретные министры сделали это, исходя из своих видений. Вам известно, что в части затрат произошло сокращение конкретных денежных сумм. Например, я в министерстве сэкономил деньги в другом направлении, а не на сокращении людей. На заседании правительства было рассмотрено то, чтобы произошла экономия денег. Кто, как и в каком направлении сделает это — прерогатива конкретного министра», — сказал Каладзе.



Парламентская оппозиция, в свою очередь, разделяет опасения НПО, связанные с оптимизацией.



Депутат парламента Грузии от партии «Движение за свободу — Европейская Грузия» Ирма Надирашвили отмечает, что парламентарии были лишены возможности наблюдать за процессом увольнения сотрудников госведомств.



«Такого механизма, с помощью которого депутаты проводили бы мониторинг, не существовало. Этот процесс действительно, прошел непрозрачно. С работы отпустили тех людей, у которых не было опоры. Что же касается прихода в парламент и отчета в связи с этим перед законодательным органом, я была бы рада, но министры не приходят даже в том случае, если их вызывают фракции в связи с очень проблематичными темами», — сказала Надирашвили в эфире «Рустави 2».



НПО следила за процессом реорганизации с 9 декабря 2016 года до 31 января 2017 года. Согласно исследованию, в общей сложности, правительству Грузии удалось сэкономить 55 миллионов 344 тысячи лари (более 22 миллионов долларов). В качестве денежных компенсаций уволенным сотрудникам было выдано более 5,3 миллионов лари (более 2,1 миллиона долларов).



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

