МВД Грузии: Один из членов «Ночных волков» смог въехать без опознавательной атрибутики

03.05.2017 19:13 По информации Министерства внутренних дел, одному из членов т.н. клуба байкеров "Ночные волки" удалось въехать в Грузию. Ведомство пояснило телекомпании "Табула", что в апреле, до анонсированного визита и перформанса, независимо от группы "Ночных волков", с туристической целью границу Грузии вместе с байкерами других стран без опознавательной атрибутики и с надлежащей документацией пересек гражданин, который, как позже стало известно, является членом группы "Ночных волков".



По информации МВД, у ведомства не было основания не впускать в Грузию данную личность.



"В связи с информацией, распространенной в социальной сети о т.н. "Ночных волках" сообщаем, что вчера ночью группе байкеров, т.н. "Ночные волки" из 50 человек было отказано в пересечении границы Грузии. МВД по-прежнему придерживается этой позиции.



В то же время, на основании перепроверенной информации поясняем, что в апреле месяце, до анонсированного визита и перформанса, независимо от группы "Ночных волков", с туристической целью вместе с байкерами других стран, без опознавательной атрибутики, и с надлежащей документацией государственную границу Грузии пересек гражданин, который, как позже стало известно, является членом "Ночных волков".



Примечательно, что ежедневно десятки байкеров пересекают границу Грузии с мирной, туристической, или транзитной целью. Следовательно, к конкретному моменту у МВД не было основания для того, чтобы не впускать это лицо в Грузию. МВД принимает все меры, чтобы в связи с пребыванием этого лица в Грузии не имел место любого рода инцидент"- говорится в заявлении.



Фотоматериал, изображающий присутствие в Грузии кремлевских байкеров, передал "Табуле" читатель, однако по его словам, он видел двух персон.



Министерство внутренних дел сегодня распространило информацию, что т.н. кремлевских байкеров не впустили в Грузию.

















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