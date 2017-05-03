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Мы максимально бережно отнеслись к людям - премьер о реорганизации в госведомствах
03.05.2017 20:05
Претензии и оценки по поводу реорганизации, осуществленной в министерствах, думаю, необъективны, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ответ на вопрос журналистов по поводу исследования Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ). Согласно исследованию, в результате реорганизации, осуществленной в пяти министерствах, уволено 2 300 сотрудников.
По словам Квирикашвили, власти Грузии максимально бережно отнеслись к людям и оптимизация была осуществлена лишь в случае необходимости.
«Не согласен я с этой оценкой. Мы максимально бережно отнеслись к людям, там, где было возможно, оставили сотрудников, где была необходимость осуществления оптимизации, исходя из бюджетных параметров и приоритетов развития страны, в той части было принято решение. В этом формате очень трудно делать анализ. Главным образом же могу сказать, что, думаю, это не объективная оценка», - заявил Квирикашвили.
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