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Цихелашвили: Наша задача, чтобы все наши сограждане были равными в нашей общей родине


03.05.2017   20:45
Наша задача состоит в том, чтобы все наши сограждане, невзирая на этническую принадлежность, были равными в нашей общей родине, и имели возможность включиться в желаемом для них направлении - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, обращаясь к победителям конкурса пилотной программы стажировки.

В аппарате министра сообщают, что избранные в рамках программы 65 молодых человека пройдут трехмесячную стажировку в 20 государственных ведомствах (в том числе в органах местного самоуправления и ЮЛПП). На встрече с ними государственный министр говорила о значении пилотной программы, и подходах государства с точки зрения гражданской интеграции.

"Хочу поздравить вас с победой, и пожелать вам успехов! Наша цель, содействовать вашей занятости, и максимальной включенности в разных сферах общественной жизни. Поэтому по тесному сотрудничеству с Ассоциацией ООН Грузии для участников образовательной программы мы создали пилотную программу стажировки, непосредственно "1+4"- заявила государственный министр.

Кетеван Цихелашвили также отметила, что после завершения стажировки аппарат государственного министра по поддержке Ассоциации ООН Грузии, с целью усовершенствования в будущем программы стажировки оценит ее эффективность. Она выразила надежду, что каждый стажер максимально проявит свои способности, изучит специфику государственной службы, и с успехом справится с возложенными на него обязанностями.

Государственный министр также поблагодарила за интерес аппликантов, которые не смогли выйти на последний этап конкурса, и отметила, что им еще представится возможность пройти стажировку. Кетеван Цихелашвили поблагодарила Ассоциацию ООН Грузии и Агентство развития США за тесное сотрудничество и поддержку.

"Эта программа является превосходной возможностью, и перспективой для будущей занятости представителей молодежи этнического меньшинства. Буду рада, если я внесу свой вклад в дело гражданской интеграции. В то же время это большая мотивация и для других студентов"- отметила Люсине Пичикян, которая будет проходить стажировку в аппарате государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.

Для участия в пилотной программе стажировки в целом зарегистрировались 151 желающих. Из них на этап собеседования перешли 90, а собеседование успешно прошли 65 аппликантов.







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