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Капанадзе сравнил избирательную систему «Грузинской мечты» с системой Муссолини


03.05.2017   20:46
Член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе сравнил избирательную систему, представленную Государственной конституционной комиссией по проекту конституционных изменений, с системой Бенито Муссолини.

"Да, возможно вам это не нравится, но предложенная вами система действительно похожа на систему Муссолини. Мы не рады, что приходится говорить это, но факт, что это так.

Муссолини действительно придумал то, что если возьмет 25% голосов, у него в парламенте будет 2/3 депутатов. По предложенной вами системе, не 25%, а можете получить меньше, и все-таки забрать голоса, которые граждане Грузии отдали партиям, которые не смогли преодолеть 5% барьер.

Вам превосходно известно, что в выборах 2012 года пропали около 20% голосов, то есть их получили партии, не преодолевшие 5% барьер. В выборах 95 года было приблизительно 80% таких голосов, поэтому не обижайтесь.

Вы придумали систему, по которой партия, вышедшая на первое место, получает все, даже если одним голосом победила вышедшую на второе место партию. И если бы партии, вышедшие на второе и третье место, могли создать коалицию и выиграть, принцип Муссолини может перевернуть все это с ног на голову, поскольку голоса тех партий, которые не смогли преодолеть 5% барьер, присвоит партия, вышедшая на первое место. Сегодня нам предложили такую уродливую систему "- отметил Серги Капанадзе.







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