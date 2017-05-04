Капанадзе: Вскоре может появиться новый термин «подброшенные сигареты»

04.05.2017 10:52 По заявлению члена "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, может появиться новый термин "подбросили сигарету". Депутат от парламентского меньшинства заявил об этом на сессии, где рассматривался законопроект о табаке.



Заявление последовало за содержанием одного из пунктов законопроекта о табаке.



"В одном из пунктов говорится о месте жительства физического лица. Разговор идет о человеке, который регулярно или нерегулярно сдает свою квартиру, и это также является зарегистрированным местом его предпринимательской деятельности. Согласно этому закону вы говорите, что у них не будет права курить там сигареты. Вдобавок к этому, вторая часть данного закона, касающаяся исполнения. Во время исполнения, получается, что по данному закону у тех, у кого будет функция исполнения, например МВД, будет право войти в жилой дом, что совершенно недопустимо.



Я предлагаю, придумать формулировку, содержание которой будет следующим: есть жилое место. И в то место, где не осуществляется предпринимательская деятельность, например, в спальную комнату, и т.д. никто не имеет права входить. Это неправильно. Это принципиальный вопрос. Если до сих пор практиковался подброс наркотика и оружия, сейчас уже может появиться новый термин "подброс сигарет" - заявил Серги Капанадзе.

















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