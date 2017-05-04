Хухашвили: В Грузии глубокий кризис политической элиты

04.05.2017 11:03 Бывший советник премьер-министра Грузии, политолог Гия Хухашвили считает, что в Грузии имеет место быть глубокий кризис политической элиты, но когда на политическом рынке есть спрос, она появится, однако у политолога нет ответа на то, когда это произойдет.



Хухашвили заявил об этом агентству iPress в ответ на тот вопрос, каковы шансы оппозиции на фоне того, когда по новому проекту Конституции партиям запрещено объединяться в блоки.



"У нас глубокий кризис всей политической элиты, как оппозиционной, так и властной. У нас нет квалифицированной и профессиональной политической элиты ни во власти, ни в оппозиции.



На данном этапе выхода не видно, но когда на политическом рынке есть спрос, поставка появится. О том, кто это будет, когда, и в какой форме, пока не могу сказать"- заявил Гия Хухашвили.



















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