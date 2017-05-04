|
Хухашвили: В Грузии глубокий кризис политической элиты
04.05.2017 11:03
Бывший советник премьер-министра Грузии, политолог Гия Хухашвили считает, что в Грузии имеет место быть глубокий кризис политической элиты, но когда на политическом рынке есть спрос, она появится, однако у политолога нет ответа на то, когда это произойдет.
Хухашвили заявил об этом агентству iPress в ответ на тот вопрос, каковы шансы оппозиции на фоне того, когда по новому проекту Конституции партиям запрещено объединяться в блоки.
"У нас глубокий кризис всей политической элиты, как оппозиционной, так и властной. У нас нет квалифицированной и профессиональной политической элиты ни во власти, ни в оппозиции.
На данном этапе выхода не видно, но когда на политическом рынке есть спрос, поставка появится. О том, кто это будет, когда, и в какой форме, пока не могу сказать"- заявил Гия Хухашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна