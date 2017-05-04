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Критерии, по которым беженцы будут получать денежное пособие


04.05.2017   11:50
По информации Общественного вещателя Грузии, определены правила выдачи денежного пособия беженцам.

Согласно приказу министра по делам беженцев Созара Субари, беженцы будут получать денежную помощь по следующим критериям:

- Кончина члена семьи - если семья покойного зарегистрирована в единой базе данных социально незащищенных семей, и ее рейтинговые очки составляют меньше 100 001.

- Регистрация в единой базе данных социально незащищенных семей - если семья беженца зарегистрирована в единой базе данных социально незащищенных семей, и ее рейтинговые очки составляют меньше чем 30 001;

- Онкологическое заболевание; Статус лица с резко выраженными ограниченными возможностями; Многодетность - если в составе семьи есть 3 и больше членов семьи в возрасте менее 18 лет.

- Необходимость хирургической операции - если семья беженцев зарегистрирована в единой базе социально незащищенных семей, и ее рейтинговые очки составляют менее чем 100 001;

- Статус ветерана/погибшего в войне, или потерявшего кормильца - если в семье есть ветеран боевых действий за территориальную целостность, свободу, и независимость Грузии, или члену семьи присвоен статус погибшего в войне/потерявшего кормильца; Статус одинокого родителя/вдовы.

Денежное пособие согласно данному правилу может выдаваться раз в 6 месяцев. Если беженец удовлетворяет эти критерии, он должен обратиться с заявлением к министерству, или его территориальному органу. Заявление наряду с другими документами должно сопровождаться выпиской из единой базы данных социально незащищенных семей.







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