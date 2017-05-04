«Грузинская мечта» не спешит называть своего кандидата в мэры Тбилиси

04.05.2017 12:08 Правящая партия «Грузинская мечта» пока не рассматривала вопрос о кандидатуре мэра Тбилиси к предстоящим выборам, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся осенью 2017 года.



«Сегодня рано задавать вопросы о кандидатуре мэра. Думаю, будет неудобно. Этот вопрос пока не рассматривался в формате партии. Информация станет известна, когда придет время», — отметил Квирикашвили.



Действующий мэр Тбилиси Давид Нармания ранее подтвердил, что готов баллотироваться во второй раз, в том случае, если выбор остановится на его кандидатуре. Нармания, который возглавлял министерство регионального развития и инфраструктуры, был избран столичным мэром по итогам выборов, состоявшихся в 2014 году.



В то же время, в СМИ активно обсуждалась информация о том, что кандидатом на пост главы Тбилиси от партии власти может быть выдвинут вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе.



Уже известно, что к выборам в органы местного самоуправления готовится экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили. На прошлой неделе он заявил о намерении создать партию к местным выборам, которая в итоге и представит его кандидатуру.



СМИ также активно говорят о том, что на пост мэра намерен баллотироваться независимый депутат сакребуло (Горсовет) Тбилиси Алеко Элисашвили.



По распространенной информации, оппозиционная партия «Европейская Грузия» собирается выдвинуть кандидатуру Елены Хоштария. На данный момент она является депутатом парламента Грузии.



Что касается бывшей правящей партии «Единое национальное движение», то на данном этапе называются две возможные кандидатуры – Григола Вашадзе и Ники Мелия, который был основным конкурентом Нармания на последних выборах.



Согласно результатам опроса общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), самые большие шансы победить на местных выборах в Грузии у правящей партии.

Помимо «Грузинской мечты» в местные органы власти, по данным опроса IRI, могут попасть «Единое национальное движение» и их бывшие однопартийцы — партия «Движение за свободу – Европейская Грузия».



Выборы в сакребуло (совещательный орган района или города) проходят в Грузии сразу по двум системам — пропорциональной и мажоритарной. Если в первом случае избиратели выбирают между партиями, то во втором — между конкретных кандидатов, как независимых, так и представленных партиями. Помимо этого, во время выборов в местные органы власти избирают мэров и глав районных администраций.















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