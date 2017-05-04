Конгресс США планирует бороться с российским влиянием

04.05.2017 14:53 Палата представителей Конгресса США в среду вечером одобрила создание специального комитета для борьбы с так называемым скрытым влиянием России в других странах. Сенат США, как ожидается, должен поддержать эту инициативу до 30 сентября.



В состав комитета войдут представители офиса директора национальной разведки, Госдепартамента, Министерства обороны, министерства финансов, офиса генерального прокурора, Министерства энергетики и Федерального бюро расследований. Комитет обязан ежегодно отчитываться перед Конгрессом о своей деятельности и сообщать о замеченных попытках влияния со стороны российских властей.



Также было принято положение по усилению контроля за передвижениями российских дипломатов.



Глава ФБР Джеймс Коми на слушаниях в Сенате заявил, что Россия активно помогает киберпреступникам и до сих пор влияет на политику в США. По мнению главы ФБР, Россия может вновь вмешаться в президентские выборы в США. Однако вариант, при котором Россия напрямую влияла на подсчет голосов, Коми отверг. Он добавил, что расследование вмешательства Кремля в выборы продолжается.



Россия оказалась в центре внимания американских политиков в июле 2016 года. За две недели до предвыборного съезда Демократической партии США сайт Wikileaks опубликовал письма с серверов национального комитета демократов. Американские власти заявили, что за взломом стояли ГРУ и ФСБ. В СМИ появилась информация, что к хакерским атакам причастно высшее руководство России. В начале марта Конгресс США пообещал изучить влияние России на американские выборы.















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