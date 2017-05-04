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Называть кандидатуру на пост мэра Тбилиси пока рано - премьер
04.05.2017 15:12
Правящая партия «Грузинская мечта» не рассматривала вопрос о кандидатуре на пост мэра Тбилиси к предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Об этом заявил премьер-министр страны, лидер партии Георгий Квирикашвили.
«Сегодня рано задавать вопросы о кандидатуре мэра. Думаю, будет неудобно. Этот вопрос пока не рассматривался в формате партии. Информация станет известна, когда придет время», - рассказал Квирикашвили.
При этом действующий мэр Давид Нармания снова подтвердил, что готов баллотироваться во второй раз, если партия выдвинет его кандидатуру. Нармания, возглавлявший Министерство регионального развития и инфраструктуры, был избран мэром грузинской столицы в 2014 году.
Также стало известно, что к выборам в органы местного самоуправления готовится экс-спикер парламента Давид Усупашвили. На прошлой неделе он заявил о намерении создать партию к этому периоду, которая и представит его кандидатуру.
Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что оппозиционная партия «Европейская Грузия», состоящая из экс-членов бывшей партии власти «Единое нацдвижение», собирается выдвинуть кандидатуру депутата парламента Елены Хоштария.
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