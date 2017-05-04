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В Вашингтоне осознают, перед какими вызовами стоит Грузия - посол США


04.05.2017   15:18
Посол США в Грузии Ян Келли прокмментировал обращение американских конгрессменов к президенту Дональду Трампу в связи с Грузией.

"Письмо конгрессменов в связи с Грузией является еще одним примером той поддержки, которая есть у Грузии в Вашингтоне, и Конгрессе. Это знак того, что в Вашингтоне осознают, перед какими вызовами стоит Грузия в условиях оккупации 20% территорий. Мы готовы и впредь поддерживать Грузию на пути реформ и демократии"- заявил Ян Келли.

2 мая 2017 года 30 конгрессменов Палаты представителей США в ознаменование 250-летия дипломатических отношений между США и Грузией, и твердого стратегического партнерства между двумя странами, обратились к президенту Дональду Трампу с письмом в поддержку Грузии.








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