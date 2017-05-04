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Проект бюджета США будет очень важным инструментом для содействия территориальной целостности Грузии - Джанелидзе


04.05.2017   15:20
Проект бюджета США после утверждения будет очень важным инструментом для содействия территориальной целостности, суверенитету нашей страны, политике непризнания, - так оценил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе документ, который был принят вчера Палатой представителей США в связи с бюджетом текущего финансового года.

Как отметил Джанелидзе, это подтверждение того, насколько активна работа властей Грузии с Конгрессом США.

«В рамках визитов мы проводит активную коммукацию по поводу наших вопросов. Наша проблематика активно поддерживается американским Конгрессом. Это хорошо видно в этом решении. Этот законодательный акт еще должен быть утвержден, однако после утверждения это будет очень важный инструмент для содействия территориальной целостности, суверенитету нашей страны, политике непризнания. Мы ожидает окончательного решения», - заявил Джанелидзе.

Администрации США запрещается поддерживать такую страну, которая признает независимость оккупированных территорий – Абхазию и «Южную Осетию». Американским государственным ведомствам запрещается осуществление таких действий, которые направлены на поддержку оккупации этих регионов со стороны России, - об этом говорится в документе, который был принят вчера Палатой представителей США в связи с бюджетом текущего финансового года.

Вместе с бюджетом на текущий финансовый год Палата представителей США утвердила и законодательный акт о финансировании спецслужб. Документ в ближайшие дни будет утвержден Сенатом США, затем же его подпишет президент США Дональд Трамп.






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