Проект бюджета США будет очень важным инструментом для содействия территориальной целостности Грузии - Джанелидзе

04.05.2017 15:20 Проект бюджета США после утверждения будет очень важным инструментом для содействия территориальной целостности, суверенитету нашей страны, политике непризнания, - так оценил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе документ, который был принят вчера Палатой представителей США в связи с бюджетом текущего финансового года.



Как отметил Джанелидзе, это подтверждение того, насколько активна работа властей Грузии с Конгрессом США.



«В рамках визитов мы проводит активную коммукацию по поводу наших вопросов. Наша проблематика активно поддерживается американским Конгрессом. Это хорошо видно в этом решении. Этот законодательный акт еще должен быть утвержден, однако после утверждения это будет очень важный инструмент для содействия территориальной целостности, суверенитету нашей страны, политике непризнания. Мы ожидает окончательного решения», - заявил Джанелидзе.



Администрации США запрещается поддерживать такую страну, которая признает независимость оккупированных территорий – Абхазию и «Южную Осетию». Американским государственным ведомствам запрещается осуществление таких действий, которые направлены на поддержку оккупации этих регионов со стороны России, - об этом говорится в документе, который был принят вчера Палатой представителей США в связи с бюджетом текущего финансового года.



Вместе с бюджетом на текущий финансовый год Палата представителей США утвердила и законодательный акт о финансировании спецслужб. Документ в ближайшие дни будет утвержден Сенатом США, затем же его подпишет президент США Дональд Трамп.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

