В Грузии начинается всенародное обсуждение конституционных изменений

04.05.2017 15:43 Парламент Грузии утвердил организационную комиссию, которая будет знакомить население страны с запланированными поправками в Конституцию, говорится в сообщении на сайте законодательного органа. Комиссия была утверждена 80 голосами против одного.



В комиссию вошли девять человек: представители парламентского большинства и оппозиции, неправительственного сектора и экспертного сообщества. Всенародное обсуждение инициированных «Грузинской мечтой» поправок начнется завтра, 5 мая, и завершится в июне. Эта процедура, наряду со сбором 200 тысяч подписей избирателей, необходима для окончательного внесения изменений в главный закон страны.



Государственная конституционная комиссия завершила работу над проектом поправок 22 апреля. Его подписали только представители правящей партии, хотя оппозиционные партии были приглашены для участия в работе комиссии. Работу комиссии бойкотировала и администрация главы государства.



В ближайшее время станет известно будет ли участвовать администрация президента во всенародных обсуждениях. Члены парламентского большинства говорят, что планируют предложить Георгию Маргвелашвили присоединиться к работе организационной комиссии.















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