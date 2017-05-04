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В Грузии начинается всенародное обсуждение конституционных изменений
04.05.2017 15:43
Парламент Грузии утвердил организационную комиссию, которая будет знакомить население страны с запланированными поправками в Конституцию, говорится в сообщении на сайте законодательного органа. Комиссия была утверждена 80 голосами против одного.
В комиссию вошли девять человек: представители парламентского большинства и оппозиции, неправительственного сектора и экспертного сообщества. Всенародное обсуждение инициированных «Грузинской мечтой» поправок начнется завтра, 5 мая, и завершится в июне. Эта процедура, наряду со сбором 200 тысяч подписей избирателей, необходима для окончательного внесения изменений в главный закон страны.
Государственная конституционная комиссия завершила работу над проектом поправок 22 апреля. Его подписали только представители правящей партии, хотя оппозиционные партии были приглашены для участия в работе комиссии. Работу комиссии бойкотировала и администрация главы государства.
В ближайшее время станет известно будет ли участвовать администрация президента во всенародных обсуждениях. Члены парламентского большинства говорят, что планируют предложить Георгию Маргвелашвили присоединиться к работе организационной комиссии.
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