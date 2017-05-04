Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии начинается всенародное обсуждение конституционных изменений


04.05.2017   15:43
Парламент Грузии утвердил организационную комиссию, которая будет знакомить население страны с запланированными поправками в Конституцию, говорится в сообщении на сайте законодательного органа. Комиссия была утверждена 80 голосами против одного.

В комиссию вошли девять человек: представители парламентского большинства и оппозиции, неправительственного сектора и экспертного сообщества. Всенародное обсуждение инициированных «Грузинской мечтой» поправок начнется завтра, 5 мая, и завершится в июне. Эта процедура, наряду со сбором 200 тысяч подписей избирателей, необходима для окончательного внесения изменений в главный закон страны.

Государственная конституционная комиссия завершила работу над проектом поправок 22 апреля. Его подписали только представители правящей партии, хотя оппозиционные партии были приглашены для участия в работе комиссии. Работу комиссии бойкотировала и администрация главы государства.

В ближайшее время станет известно будет ли участвовать администрация президента во всенародных обсуждениях. Члены парламентского большинства говорят, что планируют предложить Георгию Маргвелашвили присоединиться к работе организационной комиссии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Молдова и Грузия будут сотрудничать в области туризма
Грузия станет первой хозяйкой выставки в Центре мировой цивилизации вина
Реэкспорт автомобилей из Грузии снизился до минимума
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
В Абхазии опровергли намерение строить новый порт в Приморске
МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии: Мы выиграли у России дипломатическую войну
Высокопоставленные представители ВС Азербайджана, Турции и Грузии понаблюдали за очередным этапом азербайджано-турецких учений
Инициирован проект конституционных поправок
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна