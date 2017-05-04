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Президент в ожидании конкретного предложения со стороны оргкомиссии по всенародному обсуждению проекта Конституции
04.05.2017 16:12
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили ожидает конкретного предложения со стороны организационной комиссии по всенародному обсуждению.
Как заявил Мергвелашвили в Сухумском университете на встрече со студентами, к этому времени такого предложения пока не было сделано.
«...Мне интересно подключиться к всенародному обсуждению Конституции. Мне всегда была интересна дискуссия с народом. Никакая версия не представлена. Конкретику подтвердить не могу в какой форме, однако считаю своей обязанностью дискуссию с общественностью по фундаментальным изменениям Конституции. Жду того предложения, которое поступит от организационной комиссии», - заявил президент.
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