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Келли: Абхазия и т.н. Южная Осетия являются неотделимой частью Грузии, и так и останется всегда
04.05.2017 17:10
Посол США в Грузии отозвался на встречу президента России и лидера оккупированного Цхинвальского региона. По заявлению Яна Келли, т.н. т.н. Южная Осетия, так же как и Абхазия, является неотделимой частью Грузии, и соответственно эта встреча незаконная.
"Мы не признаем статус лидеров этих двух регионов, и не изменим эту позицию. т.н. Южная Осетия и Абхазия являются неотделимой частью Грузии, и так и останется всегда. Так что эта встреча не носит законного характера. Мы поддерживаем попытки Грузии, реинтегрировать эти регионы, а также объявляем поддержку прагматическому диалогу с Россией в формате Женевы и Карасин–Абашидзе. Думаю, на этот вопрос следует смотреть в долгосрочной перспективе"- заявил Ян Келли.
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