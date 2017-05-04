Келли: Абхазия и т.н. Южная Осетия являются неотделимой частью Грузии, и так и останется всегда

04.05.2017 17:10 Посол США в Грузии отозвался на встречу президента России и лидера оккупированного Цхинвальского региона. По заявлению Яна Келли, т.н. т.н. Южная Осетия, так же как и Абхазия, является неотделимой частью Грузии, и соответственно эта встреча незаконная.



"Мы не признаем статус лидеров этих двух регионов, и не изменим эту позицию. т.н. Южная Осетия и Абхазия являются неотделимой частью Грузии, и так и останется всегда. Так что эта встреча не носит законного характера. Мы поддерживаем попытки Грузии, реинтегрировать эти регионы, а также объявляем поддержку прагматическому диалогу с Россией в формате Женевы и Карасин–Абашидзе. Думаю, на этот вопрос следует смотреть в долгосрочной перспективе"- заявил Ян Келли.

















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