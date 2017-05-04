Грузию посетит еврокомиссар Йоханнес Хан

04.05.2017 19:07 4-6 мая намечен визит еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана в Грузию.



По информации МИД Грузии, в рамках визита завтра, пройдут встречи еврокомиссара с официальными лицами высокого ранга исполнительной и законодательной власти Грузии, а также с представителями парламентского меньшинства.



«В ходе встреч сторонами будут рассмотрены существующие в повестке дня сотрудничества Грузии и ЕС текущие приоритеты, предполагаемые повесткой дня ассоциирования осуществленные и проходящие в стране реформы. Одной из основных целей визита еврокомиссара также является обсуждение ожиданий Грузии в связи с запланированным на 24 ноября в Брюсселе саммитом «Восточного партнерства» и путей повышения эффективности сотрудничества в рамках инициативы.



В рамках визита еврокомиссара Йоханнеса Хана в Грузию намечено подписание финансового соглашения на 32 млн евро («Механизм технического сотрудничества» Technical Cooperation Facility – TCF, целью которого является поддержка процесса осуществления соглашения об ассоциации», - говорится в информации грузинского внешнеполитического ведомства.















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