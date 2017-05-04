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Армения получит в дар от Грузии партию лекарств от гепатита C


04.05.2017   19:39
Армения примет в дар от Грузии партию препаратов от гепатита C. Постановление о принятии помощи от грузинских коллег одобрено на заседании Правительства Армении 4 мая.

Препарат «Совальди» («Sofosbuvir») будет предоставлен больным гепатитом. В Армении 2% населения считаются инфицированными вирусным гепатитом B, а 4-5% – гепатитом C. Степень распространённости заболевания в республике считается средней. Число инфицированных может составить 50 тысяч человек. У 95% из них вирус развивается слабо и лечения не требует. Но остальным требуется медикаментозное лечение.






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