В Грузии в рамках оптимизации госучреждений лишились работы 2,3 тыс. чиновников

04.05.2017 19:51 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал необъективными результаты мониторинга, осуществленного неправительственной организацией "Ассоциация молодых юристов Грузии" о ходе оптимизации кадров в госучреждениях страны, в котором данный процесс оценивается как непрозрачный и проходящий без соответствующего надзора.



"На заседаниях правительства много раз обсуждался этот вопрос. Но сам процесс оптимизации осуществляется не системно. Все кадровые вопросы решаются в конкретных министерствах на уровне министров, а не на заседаниях правительства", - заявил Г.Квирикашвили журналистам, комментируя опубликованный в среду отчет неправительственной организации (НПО), содержащий критику в адрес исполнительной власти.



"Естественно, я не согласен с такой оценкой, поскольку она необъективна", - сказал премьер.



Между тем, на непрозрачности процесса оптимизации кадров акцентируют внимание и представители оппозиционных партий. В частности, депутат парламента от партии "Движение за свободу - Европейская Грузия" Ирма Надирашвили заявляет, что парламентарии были лишены возможности наблюдать за процессом увольнения сотрудников госведомств.



"Такого механизма, с помощью которого депутаты проводили бы мониторинг, не существовало. Этот процесс действительно, прошел непрозрачно. С работы отпустили тех людей, у которых не было опоры. Что же касается прихода в парламент и отчета в связи с этим перед законодательным органом, я была бы рада, но министры не приходят даже в том случае, если их вызывают фракции в связи с очень проблематичными темами", - сказала И.Надирашвили в эфире телеканала "Рустави 2".



Согласно отчету НПО, в рамках объявленной правительством Грузии в декабре прошлого года оптимизации кадров, главной целью которой было сокращение расходов министерствами и ведомствами, от работы были освобождены 2,3 тыс. госслужащих, в результате чего удалось сэкономить 55,3 тыс. лари (около $23 млн).



Наибольшие сокращения были осуществлены в министерстве обороны, меньше всего в МИД Грузии. Несколько же министерств, в том числе МВД, Минобразования, Минсельхоз республики, отказались представить информацию об оптимизации кадров.















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