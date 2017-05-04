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Грузия начисто выиграла у России политику непризнания - Маргвелашвили
04.05.2017 19:54
На протяжении шести лет Грузия начисто выиграла у России политику непризнания - заявил президент Грузии в связи с законодательным актом Палаты представителей США, согласно которому запрещается всякая помощь странам, которые признают оккупированные территории Грузии.
По словам Георгия Маргвелашвили, это победа грузинской дипломатии, и результат успешной работы посла Грузии в США.
"Особая благодарность нашим друзьям на Западе. Рассмотрение такого законопроекта в Соединенных Штатах Америки является также результатом работы нового посла Грузии. Нам говорят, что мы должны принять существующую реальность, но Грузия никогда не смириться с оккупированными территориями. Сегодня или завтра мы объединим нашу родину, и наш дух не сломить. Я убежден, что мы победим в этой борьбе"- отметил президент Маргвелашвили.
Согласно вышеназванному документу, будут выделены 100 миллионов долларов для сокращения влияния, и агрессии России в Европе.
Будут выделены средства также для государств-членов "Восточного партнерства" для имплементации договора о свободной торговле с Евросоюзом с целью снижения экономической и политической зависимости от России.
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