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Решение заместителей министров СЕ по конфликту в Грузии


04.05.2017   20:35
Заместители министров Совета Европы на проведенной 3 мая 1285-ой встрече вновь вернулись к обсуждению темы повестки дня «Совет Европы и конфликт в Грузии» и в очередной раз выразили однозначную поддержку со стороны государств членов Совета Европы в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ.

Заместители министров заявили, что проведенные недавно в оккупированных регионах Грузии референдумы и выборы, а также усилия России, направленные на подписание с сепаратистской Абхазией и Южной Осетией «т.н. договоров», «создают препятствия мирному урегулированию конфликтов, подрывают почву усилиям, направленным на усиление безопасности и стабильности в регионе, явно нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии и не обладают никакой юридической силой».

В решении говорится, что незаконное военное присутствие России в этих двух регионах создает препятствия в использовании своей легитимной юрисдикции Грузии – «единственному суверенному государству, признанному международным правом, в отношении Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии».

Комитет заместителей министров выражает «глубокое сожаление» в связи с тем, что несмотря на постоянные призывы к Российской Федерации, прекратить процесс возведения искусственных препятствий вдоль административных пограничных линий, которые «разделяют семьи и общества, нарушают права человека и основные свободы и осложняют урегулирование конфликта между двумя государствами членами, она все равно продолжает этот процесс».

В решении также было уделено внимание нарушению прав человека в оккупированных регионах Грузии, в том числе, «с точки зрения получения образования на родном языке, свободного передвижения, прав на собственность, на свободу и безопасность».

Заместители министров выразили обеспокоенность в связи с закрытием двух пропускных пунктов на административной пограничной линии Абхазии.

«Закрытие (пропускных пунктов) создает препятствия свободе передвижения местных жителей и обеспечении источниками к существованию, и еще сильнее ухудшает гуманитарное положение», - говорится в решении.

Заместители министров призвали генерального секретаря, продолжить подготовку своих консолидированных докладов о конфликте в грузии для представления Комитету министров.

Важные пункты для Грузии

Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе на своем Twitter приветствовал решение Комитета заместителей министров СЕ и подчеркнул, что это было «четким посланием» государств членов к России.

Грузия занимает важное место в политической повестке дня Совета Европы. Выражаю благодарность государствам членам», - пишет Джанелидзе на Twitter.

МИД Грузии в среду опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что последнее решение заместителей, которое сфокусировано на политике России в отношении оккупированных регионов Грузии, «является важным шагом вперед с точки зрения определения международного правового статуса оккупированных регионов Грузии и ответственности за соблюдение прав человека в этих регионах».

Данное заявление МИД Грузии затрагивает несколько конкретных вопросов документа:

В статье 3 Грузия указывается, как «единственное суверенное государство, определенное международным правом» на территории Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии. В той же статье говорится, что Россия, «в том числе, и путем военного присутствия», мешает Грузии в реализации своей юрисдикции;

В статье 4 говорится, что конфликт существует между «двумя государствами членами (Совета Европы)», где подразумеваются Грузия и Россия; Такое мнение противоречит официальной позиции России, согласно которой, конфликт существует между, с одной стороны, Грузией, и с другой стороны, Абхазией и Южной Осетией;

В статье 7 речь идет о «власти, которая осуществляет эффективный контроль» в Абхазии и Цхинвальском регионе. Хотя в этом контексте Россия напрямую не упоминается, и кто-нибудь может сделать вывод, что данная статья касается властей Цхинвали и Сухуми, однако это является основным элементом правового определения «оккупации». Это особенно хорошо видно в совокупности со статьей 8;

Статья 8 призывает Российскую Федерацию «обеспечить незамедлительный и неограниченный доступ действующим органам Совета Европы на территории, остающиеся за пределами контроля правительства Грузии», что подразумевает, что власти России действительно осуществляют «эффективный контроль» над таким доступом.


Civil Georgia





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