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Глава администрации президента Грузии встретится с депутатами парламента


04.05.2017   20:52
Глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили встретится с депутатами парламента — членами комиссии по организации всенародного обсуждения проекта Конституции и обсудит с ними существенные технические и организационные вопросы участия президента в процессе всенародного обсуждения конституционных законопроектов. Об этом заявил журналистам Георгий Абашишвили, который подчеркнул, что это поручение он получил от самого президента.


«Сегодня от членов конституционной комиссии мы получили ответ на вчерашнее предложение президента об участии в процессе всенародного обсуждения. Мы всегда подчёркивали и придавали особое значение обсуждению конституционных изменений обществом и вместе с обществом», — подчеркнул глава администрации президента.


По его информации, его сотрудники уже начали переговоры с комиссией об организации такой встречи. По ее итогам администрация президента сообщит, подключится ли Георгий Маргвелашвили к процессу всенародного обсуждения проекта Конституции.


Ранее, в связи с формированием комиссии по организации всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию Грузии президент Грузии выразил готовность участия в этом процессе, а его политический секретарь сообщила, что президент ожидает от парламента соответствующего предложения. 4 мая с таким предложением к Георгию Маргвелашвили обратилась первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили.






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