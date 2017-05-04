«Грузинская мечта» предложила президенту подключиться к обсуждению конституционных поправок

04.05.2017 21:18 "Грузинская мечта" предлагает президенту Грузии подключиться ко всеобщему рассмотрению конституционных поправок.



"Думаю, будет очень хорошо, если председатель парламента Грузии и президент Грузии совместно ознакомят население, и совместно побеседуют с ними в связи с конституционными поправками, тем более администрация президента, и собственно президент уже какое-то время начали этот процесс. Мы сейчас начинаем это исходя из требования регламента, и думаю можно объединить эти два процесса"- заявила вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.



По заявлению Чугошвили, она не думает, что из-за отличающихся мнений эти встречи уподобятся зрелищу.



"Сейчас, когда идет два параллельных процесса, он более разбросанный. Все мы взрослые люди, и способны на то, чтобы вести процесс в конструктивном режиме. Это наоборот, даст нам возможность перейти на более предметную дискуссию, и разделить аргументы друг другу не посредством эфиров и СМИ, а на таких встречах, и в ходе беседы"- пояснила Тамар Чугошвили.



Один из лидеров парламентского большинства Мамука Мдинарадзе надеется, что президент согласится на предложение.



"Это хорошее предложение. Это единственное легитимное место, где люди могут говорить о конституционных изменениях в рамках всеобщего народного обсуждения. Исходя из этого, думаю, что президент согласится на это, и процесс будет очень интересным и результативным"- заявил Мамука Мдинарадзе.



Сегодня президент Грузии заявил, что ждет предложения из организационной комиссии всеобщих народных рассмотрений.



"Меня всегда интересует дискуссия с народом. Не представлена никакая версия. Не могу подтвердить конкретику, в какой форме, но я считаю своей обязанностью дискуссию с обществом о фундаментальном изменении Конституции. Я жду предложения от организационной комиссии"- заявил Георгий Маргвелашвили.



Сегодня начала работать организационная комиссия, созданная в связи с всеобщим народным рассмотрением изменений в Конституции.

















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