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Трамп разрешил религиозным организациям вести связанную с политикой деятельность


04.05.2017   23:19
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ о религиозных свободах, сообщает РИА Новости.

Документ, в частности, предусматривает разрешение религиозным организациям поддерживать политических кандидатов и заниматься иными видами деятельности, так или иначе связанными с политикой. Его противники в данной связи называют документ "противоречивым".

Между тем, Трамп, выступая на церемонии в Белом доме, подчеркнул, что "данный указ защитит свободу религии и слова в США". По его словам, "он не позволит налоговому ведомству преследовать религиозные организации за политические выступления".

"При моей администрации свобода слова больше не будет останавливаться на ступенях соборов, синагог и других религиозных зданий. Правительство больше никогда не будет преследовать религиозные структуры за выражение их взглядов", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что "США никогда не будут заниматься религиозной дискриминацией". "Мы никогда не позволим, чтобы верующие подвергались насилию или преследованиям", — сказал президент.
При этом Трамп подчеркнул, что "мы защищаем религиозную свободу для всех".

Подписанный Трампом указ отменяет действие так называемой "поправки Джонсона". Она была внесена в 1954 году сенатором Линдоном Джонсоном, который позднее стал президентом США. В ней говорится, что церкви и другие религиозные структуры будут лишены налоговых льгот в случае выступления за или против тех или иных политиков.






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