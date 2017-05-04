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Усупашвили: Новая партия выйдет на политическую арену в начале 2018 года


04.05.2017   23:20
Новая партия со всеми атрибутами выйдет на политическую арену в начале 2018 года, - об этом заявил журналистам бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили по завершении встречи в клубе независимых экспертов.

По его словам, до этого их команда планирует участвовать в местных выборах, а уточненные имена тех, кто будет в этой команде, станут известно в конце мая.

«...С начала 2018 года новая партия со всеми своими атрибутами выйдет на политическую арену. До этого мы собираемся участвовать в местных выборах в Тбилиси и регионах, где у нас будет возможность. О фамилиях и именах более детально смогу сказать в конце мая или в начале июня. Главная задача – улучшение политического поля», - заявил, в частности, Давид Усупашвили.






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