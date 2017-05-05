В Минобразования Грузии вводится «День работы из дома»

05.05.2017 12:16 В министерстве образования Грузии вводится "День работы из дома". Как заявил министр Александр Джеджелава, в Грузии такой вид работы не очень распространен, однако он много лет активно используется во всем мире, в связи с чем было решено попробовать в Грузии.



По словам Александра Джеджелава, в Министерстве образования проводится реформа системы управления, которая началась в декабре-январе масштабной реорганизацией, и включает много компонентов.



"Мы стараемся внедрить современную менеджерскую практику. Как известно, у нас не очень распространена работа из дома, между тем это уже давно активно практикуется во всем мире, поэтому мы сочли, что было бы хорошо опробовать это. В Министерстве образования очень много сотрудников, которым надо писать, думать, читать, что свободно можно сделать вне офиса. Известно также, что для такой работы не всегда была хорошая эффективность в офисе, поэтому мы начали эту инициативу. Я лично беседовал с нашими сотрудниками, и убежден, что этот один день будет весьма продуктивным для их аналитической работы"- заявил Джеджелава.

















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