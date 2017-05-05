Квирикашвили и Хан рассмотрели перспективы открытия европейской школы регионального значения в Грузии

05.05.2017 13:35 Еврокомиссар по вопросам европейской соседской политики и переговоров о расширении Йоханнес Хан, находящийся с визитом в Тбилиси, провел встречу с премьер-министром Георгием Квирикашвили.



Администрация правительства Грузии сообщает, что стороны рассмотрели приоритеты сотрудничества Грузии и Евросоюза, и реформы, осуществленные, и текущие в стране в рамках соглашения об Ассоциации.



По их же информации, на встрече подчеркнули прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции, ясным подтверждением чего по оценке сторон, стал ввод безвизового режима для граждан Грузии. Георгий Квирикашвили поблагодарил Йоханнеса Хана за личный вклад, внесенный в процессе либерализации виз.



Премьер-министр ознакомил еврокомиссара с ожиданиями Грузии к саммиту "Восточного партнерства", и выразил надежду, что саммит будет содействовать еще большему углублению сотрудничества с Евросоюзом.



По информации администрации правительства, на встрече разговор коснулся новых инициатив правительства Грузии, преследующих целью экономическую стабильность страны и конкурентоспособную бизнес среду, региональное и инфраструктурное развитие, система образования, ориентированная на рост профессиональных кадров, подотчетное управление.



Георгий Квирикашвили заострил внимание на огромное значение твердой поддержки Евросоюза в процессе текущих в Грузии реформ, и финансовой помощи. Премьер-министр и еврокомиссар рассмотрели перспективы открытия европейской школы регионального значения в Грузии. Отметили, что европейская школа начнет функционирование с сентября будущего года, и предложит молодежи образование высокого качества. Стороны рассмотрели также роль "Стратап Грузии" в экономическом развитии страны, и возможности усиления помощи Евросоюза в данном направлении.



На встрече еврокомиссар подчеркнул готовность Евросоюза, помочь Грузии в осуществлении новых инициатив.



После завершения формата расширенной встречи состоялась церемония подписания. Государственный министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и еврокомиссар Йоханнес Хан подписали финансовый договор "Механизм технического сотрудничества" (Technical Cooperation Facility – TCF).



По информации администрации правительства, на основании соглашения Евросоюз выделит помощь в количестве 32 миллиона евро для поддержки осуществления договора об Ассоциации. Ассоциация преследует целью институциональное усиление государственных ведомств Грузии, и вообще сближение страны с европейскими стандартами.

















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