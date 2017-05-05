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Улицу Пекина в центре Тбилиси закроют на ремонт


05.05.2017   14:54
Капитальный ремонт дороги на улице Пекина в центре Тбилиси начнется в конце июня, в связи с чем ее будут частично перекрывать, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на службу благоустройства мэрии Тбилиси.

Время для начала ремонтных работ выбрали не случайно – летом школы не работают и сокращается количество машин в городе.

"В рамках проекта планируется капитальный ремонт улицы Пекина, что подразумевает прокладку нового асфальтного покрытия, полный ремонт тротуаров и бордюров. Кроме того, планируется замена водосточных и подземных коммуникаций. Подобные работы не проводились на улице Пекина уже почти 60 лет", — рассказала собеседница агентства.

На время ремонта автомобилистам предложат альтернативные маршруты.

"Улицу будут закрывать частично. Это делается для того, чтобы не вызвать дорожный коллапс. Кроме того, готовится транспортная схема, согласно которой будут предложены альтернативные маршруты", — отметили в городской службе благоустройства.

Работы на улице Пекина, предположительно, завершатся до 15 сентября, к началу нового учебного года.

На данном этапе ведутся работы по подготовке тендерной документации.






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