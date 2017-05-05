Оямбудсмен заявил о случаях дискриминации мусульман на грузинской границе

05.05.2017 15:41 Аппарат народного защитника Грузии заявил о фактах прямой дискриминации по признаку вероисповедания при пересечении государственной границы страны.



Сразу две неправительственных организации обратились к омбудсмену после мониторинга, проведенного на грузино-турецкой границе. Центр обучения и мониторинга прав человека (EMC), а также Институт толерантности и многообразия (TDI) заявляют, что выявили на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» несколько случаев дискриминации представителей мусульманской общины со стороны грузинских пограничников.



В отчете правозащитников говорится, что следовавшие в Турцию люди, на грузинской границе подвергались длительным опросам, после того, как они называли себя мусульманами. В тоже время, другие лица, пересекавшие границу, проходили пограничный контроль без каких-либо осложнений.



Кроме того, НПО говорят о «неоднократных случаях конфискации религиозной литературы».



Народный защитник изучил обращение и пришел к выводу, что на ТПП «Сарпи» действительно имели место факты дискриминации по религиозному признаку.



В то же время, аппарат омбудсмена указывает, что не совсем верно говорить о конфискации религиозной литературы, поскольку в случаях о которых идет речь, люди добровольно сдавали на таможне книги об исламе, в том числе Коран. По оценке народного защитника, представители мусульманской общины шли на этот шаг, в основном, «из-за психологического давления и страха наложения несуществующих санкций».



Он отмечает, что, «в отличии от других людей, все они были подвергнуты долгосрочным проверкам, в ходе которых им задавались личные вопросы об их внешности, прошлом, связях в Турции и причинах поездки».



По оценке омбудсмена, в этих случаях «свобода вероисповедания была нарушена путем ограничения прав свободного передвижения и собственности».



Народный защитник подготовил рекомендацию для Министерства внутренних дел Грузии, а также для Следственной службы Минфина, сотрудники которых осуществляют контроль на границах Грузии.



Омбудсмен призвал ведомства тщательнее готовить пограничников и осуществлять религиозно-нейтральный контроль на границе.



«Защита и контроль границ — одна из стратегических задач государства, однако это не должно включать в себя излишнее вмешательство в основные права человека, особенно в тех случаях, когда права ограничиваются только на почве религии», — говорится в рекомендации омбудсмена.















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