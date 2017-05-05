Грузия получит от Евросоюза 32 миллиона долларов на интеграцию

05.05.2017 15:52 «Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и находящийся в Тбилиси с визитом еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан сегодня, 5 мая, подписали документ, согласно которому Грузии будет выделено 32 миллиона долларов для технической поддержки интеграции в ЕС и осуществления сопутствующих реформ», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



«Все видят то добро, которое приносит политическая ассоциация с ЕС и процесс интеграции - это твердые демократические институты, независимая судебная система, высокий уровень защиты прав человека, экономическая стабильность и конкурентоспособная бизнес-среда, это новые инициативы для регионального и инфраструктурного развития…



Евросоюз помогает нам в осуществлении всех реформ, именно поэтому сегодня было подписано финансовое соглашение, на основании которого ЕС выделяет нам 32 миллиона долларов», - отметил Квирикашвили.



Как пояснил глава грузинского правительства, выделенные средства пойдут на осуществление «всех процессов, которые сблизят Грузию с Евросоюзом».















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